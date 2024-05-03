Advertisement

عربي-دولي

لمعالجة مستويات الهجرة.. بايدن يعين مستشارا جديدا

Lebanon 24
03-05-2024 | 06:45
A-
A+
Doc-P-1195013-638503384489856789.jpg
Doc-P-1195013-638503384489856789.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عين الرئيس الأميركي جو بايدن مستشارا جديدا لمعالجة مستويات الهجرة غير المسبوقة في كل أنحاء الأميركتين، حسبما قالت مصادر لموقع Axios.
 
وحسب الموقع الأميركي فإن مارسيلا إسكوباري، التي أمضت معظم حياتها المهنية في العمل في أميركا اللاتينية والتنمية الدولية، تتنافس الآن على هذه القضية في مجلس منصب الأمن القومي مع تزايد الهجرة باعتبارها مصدر قلق بين الناخبين قبل تشرين الثاني.

وستتسلم إسكوباري، التي نشأت في بوليفيا وهاجرت إلى الولايات المتحدة، منسقة مجلس الأمن القومي لإعلان لوس أنجلوس، وهو تعهد عام 2022 بين دول نصف الكرة الأرضية للعمل معا بشأن الهجرة.

وشغلت إسكوباري مؤخرا منصب المديرة المساعدة لمكتب الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وهو المنصب الذي شغلته أيضا في الجزء الأخير من إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما. وكانت تدير اجتماعات مشتركة بين الوكالات وتعمل مع كبار المسؤولين الآخرين بشأن الهجرة وإعلان لوس أنجلوس.

وستحل إسكوباري محل كاتي توبين، التي كانت لاعبا رئيسيا في جهود إدارة بايدن الحدودية منذ بداية الإدارة قبل مغادرتها في وقت سابق من هذا العام.

وستمثل اسكوباري الإدارة في غواتيمالا يوم الثلاثاء المقبل في الاجتماع الوزاري الثالث حول إعلان لوس أنجلوس.

وقالت متحدثة باسم مجلس الأمن القومي لموقع Axios إن وجودها يظهر التزام الرئيس "بمواصلة دعم التقدم الإقليمي عبر الركائز الثلاث لإعلان لوس أنجلوس: تعزيز إنفاذ وإدارة الحدود في جميع أنحاء المنطقة، وتوسيع المسارات القانونية والتكامل، ومعالجة الأسباب الجذرية لتعزيز الاستقرار الإقليمي". (روسيا اليوم) 
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:33 | 2024-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:42 | 2024-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:09 | 2024-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:12 | 2024-05-03
10:05 | 2024-05-03
10:00 | 2024-05-03
09:42 | 2024-05-03
09:40 | 2024-05-03
09:35 | 2024-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24