رجل دخل إلى منزل واعتدى على إمرأة وزوجها.. التحقيقات كشفت مفاجأة كبيرة عن هويته

Advertisement

انتشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" قبل يومين، أثار حالة من الاستياء والغضب في الشارع المصري، حيث تضمن قيام عدد من الأشخاص بالدخول لمنزل إحدى السيدات والتعدي عليها وزوجها بالضرب.وأصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا، لكشف ملابسات هذا المقطع ومكان حدوث الواقعة، ليتضح أن وراء هذه الحادثة طليق السيدة التي تظهر في الفيديو.وأكدت الوزارة في بيانها أنه تم ضبط مرتكب الواقعة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. (العربية)