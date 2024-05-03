21
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
19
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
23
o
بشري
22
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
صحيفة إسرائيليّة: لهذا السبب يُفضّل نتنياهو بقاء "حماس"
Lebanon 24
03-05-2024
|
09:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر موقع "سكاي نيوز عربية" أن هدف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من الحرب مستمد من إضعاف حماس، وليس القضاء عليها بالكامل، بحسب ما قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
وقالت الصحيفة الإسرائيلية: "حقيقة بسيطة ولكنها مؤلمة: نتنياهو يفضل حماس الضعيفة في غزة لتأمين السلطة وتجنب الاعتراف بالبدائل من قبل المجتمع الدولي".
Advertisement
ولفتت الصحيفة إلى أن "الحرب انتهت في غزة برد فعل ضعيف، وذلك ببساطة لأن نتنياهو يفضل حماس الضعيفة التي لا تزال تسيطر على غزة، على أي كيان آخر يحظى بالاعتراف والتعاون الدوليين. وذلك لأسباب شخصية وسياسية ليس من الصعب فهمها".
وأضافت جيروزاليم بوست أن "حماس، التي ضعفت، ولكنها موجودة وتسيطر على قطاع غزة، تشكل المفتاح إلى فرص نتنياهو في السماح للوضع الراهن بالبقاء على حاله، بما في ذلك بقائه في السلطة.
وفي التقرير، أوردت الصحيفة العبرية بأن "لدى نتنياهو مجموعة من السمات الشخصية السلبية، لكن الغباء ليس واحداً منها. كما أنه يتمتع بخبرة كبيرة في إدارة وتلقين الناس. لذلك، فإن حقيقة قيام إسرائيل بإنهاء المناورة البرية في غزة وإسقاط كل أدوات الضغط طواعية من أكتوبر إلى ديسمبر 2023، في وقت لا تزال فيه حماس بعيدة عن القضاء عليها، والرهائن لا يزالون في الأنفاق، أمر مثير للقلق". (سكاي نيوز عربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة جديدة عن فضيحة "التيك توكرز" في لبنان.. هذه آخر معلومة عنها!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن فضيحة "التيك توكرز" في لبنان.. هذه آخر معلومة عنها!
14:33 | 2024-05-02
02/05/2024 02:33:14
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جويّ سيضرب لبنان.. الأب إيلي خنيصر: أمطار غزيرة وعواصف رعديّة
Lebanon 24
منخفض جويّ سيضرب لبنان.. الأب إيلي خنيصر: أمطار غزيرة وعواصف رعديّة
06:42 | 2024-05-03
03/05/2024 06:42:24
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات مهمّة عن الدولار... قد لا يعرفها الكثيرون
Lebanon 24
معلومات مهمّة عن الدولار... قد لا يعرفها الكثيرون
07:00 | 2024-05-03
03/05/2024 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على جثة طبيب مشهور داخل منزله... ماذا كشفت التحقيقات الأوليّة عن وفاته؟
Lebanon 24
العثور على جثة طبيب مشهور داخل منزله... ماذا كشفت التحقيقات الأوليّة عن وفاته؟
05:19 | 2024-05-03
03/05/2024 05:19:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: مساعدة المليار يورو للبنان ليست رشوة وكل مقيم غير شرعي سيتم ترحيله
Lebanon 24
ميقاتي: مساعدة المليار يورو للبنان ليست رشوة وكل مقيم غير شرعي سيتم ترحيله
14:09 | 2024-05-02
02/05/2024 02:09:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:43 | 2024-05-03
لم يصمد.. وفاة نجل البرهان متأثرا بإصابته في حادث مروري بتركيا (صورة)
12:40 | 2024-05-03
بدءًا من غد.. إجراءات جديدة لدخول مكة المكرمة في موسم الحج
12:36 | 2024-05-03
أهداف غير معلنة من التهديدات باجتياح رفح.. هذا ما كشفته "حماس"
12:35 | 2024-05-03
بعد انتظار.. روسيا توافق على مغادرة سفينة محملة بالقمح إلى مصر
12:15 | 2024-05-03
الأونروا تحذر: إسرائيل تركز على استهداف النساء في غزة
12:08 | 2024-05-03
بعد أميركا.. بريطانيا تفرض عقوبات على منظمتين إسرائيليتين وعدد من الأفراد
فيديو
للمرة الثالثة.. صاحبة أغنية "أنا دانا" تدخل القفص الذهبي والعريس فنان شهير (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الثالثة.. صاحبة أغنية "أنا دانا" تدخل القفص الذهبي والعريس فنان شهير (فيديو)
02:08 | 2024-05-02
03/05/2024 19:56:55
Lebanon 24
Lebanon 24
تُعرض مرات عديدة يوميا.. أغنية تمجّد "كيم" تُثير استياء الكوريين في الخفاء (فيديو)
Lebanon 24
تُعرض مرات عديدة يوميا.. أغنية تمجّد "كيم" تُثير استياء الكوريين في الخفاء (فيديو)
00:07 | 2024-04-30
03/05/2024 19:56:55
Lebanon 24
Lebanon 24
اكتشف عام 2015.. تلسكوب "جيمس ويب" يحقق بإشارة عن حياة في كوكب آخر (فيديو)
Lebanon 24
اكتشف عام 2015.. تلسكوب "جيمس ويب" يحقق بإشارة عن حياة في كوكب آخر (فيديو)
04:00 | 2024-04-29
03/05/2024 19:56:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24