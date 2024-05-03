نائبة إسرائيلية في تصريح مفاجىء جدّاً: السنوار هو الحاكم الأعلى لإسرائيل

شنّت النائبة الإسرائيلية تالي غوتليب هجوما حادا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب صفقة تبادل الأسرى المحتملة مع حركة حماس.

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ونشرت غوتليب، عضوة حزب "الليكود" الحاكم بزعامة نتنياهو، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "إكس"، أوضحت من خلالها أن "يحيي السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، هو الحاكم الفعلي أو الأعلى لإسرائيل"، على حد قولها.وأشارت إلى أن السنوار يسخر من نتنياهو ويعلم أنه يهدد بالهجوم على مدينة رفح مرارا وتكرارا، دون الوفاء بوعده فعليا، وأنه بهذه الطريقة لن تؤدي خطوات نتنياهو إلى النصر على ما أسمته بـ"الإرهاب". (سبوتنيك)