بالفيديو مياه الأمطار أغرقت الأسواق والمستشفيات في العراق... حتّى المنازل لم تسلم

اجتاحت مياه الأمطار والسيول التي شهدتها مناطق شرق العراق، فجر اليوم الجمعة، الأسواق والمستشفيات في محافظة واسط، حيث تعرضت البلاد لمنخفض جوي مصحوب بأمطار غزيرة.



وأظهر مقطع فيديو متداول، ارتفاع مناسيب المياه بين نصف متر إلى متر، جراء الأمطار الغزيرة، في سوق ناحية الشيخ سعد في محافظة واسط.



وتسببت السيول أيضا بنفوق العديد من الأغنام وهدم بعض المنازل الطينية في بعض قرى ناحية قره تبة في محافظة ديالى شرق العاصمة بغداد. (روسيا اليوم)

كثافة الأمطار في ناحية قرة تبة في محافظة ديالى تسببت بسقوط العديد من البيوت pic.twitter.com/g9cTU4361N — mimory44 (@mimo778mm) May 3, 2024 Advertisement