بالفيديو مياه الأمطار أغرقت الأسواق والمستشفيات في العراق... حتّى المنازل لم تسلم

كثافة الأمطار في ناحية قرة تبة في محافظة ديالى تسببت بسقوط العديد من البيوت pic.twitter.com/g9cTU4361N
— mimory44 (@mimo778mm) May 3, 2024
كثافة الأمطار في ناحية قرة تبة في محافظة ديالى تسببت بسقوط العديد من البيوت pic.twitter.com/g9cTU4361N
سيول منطقة الشيخ سعد وسط #العراق
3-5-2024#Iraq 🇮🇶 #Floods #يوم_Iلجمعه #طقس_العالم
pic.twitter.com/gAZUV6LQOP
— طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) May 3, 2024
سيول منطقة الشيخ سعد وسط #العراق
3-5-2024#Iraq 🇮🇶 #Floods #يوم_Iلجمعه #طقس_العالم
pic.twitter.com/gAZUV6LQOP