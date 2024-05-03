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عربي-دولي

بالفيديو مياه الأمطار أغرقت الأسواق والمستشفيات في العراق... حتّى المنازل لم تسلم

Lebanon 24
03-05-2024 | 07:28
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اجتاحت مياه الأمطار والسيول التي شهدتها مناطق شرق العراق، فجر اليوم الجمعة، الأسواق والمستشفيات في محافظة واسط، حيث تعرضت البلاد لمنخفض جوي مصحوب بأمطار غزيرة.

وأظهر مقطع فيديو متداول، ارتفاع مناسيب المياه بين نصف متر إلى متر، جراء الأمطار الغزيرة، في سوق ناحية الشيخ سعد في محافظة واسط.

وتسببت السيول أيضا بنفوق العديد من الأغنام وهدم بعض المنازل الطينية في بعض قرى ناحية قره تبة في محافظة ديالى شرق العاصمة بغداد. (روسيا اليوم)
 
 
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