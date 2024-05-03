التضخم في تركيا يبلغ أعلى مستوياته

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بلغ التضخم في تركيا 69.8 في المئة في نيسان بمعدل سنوي في مقابل 68.5 بالمئة في آذار، على ما أظهرت بيانات رسمية نُشرت اليوم الجمعة، في حين ذكرت رويترز أن التضخم سجل مستوى أقل قليلا من التوقعات لكنه الأعلى منذ أواخر 2022 بسبب الزيادات الكبيرة في أسعار التعليم والمطاعم والفنادق.وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 3.2 في المئة بمعدل شهري، على ما أفاد المكتب الوطني للاحصاءات في تركيا. (الحرة)