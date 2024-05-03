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إقتصاد

مُجدّداً.. وفاة غامضة لعامل أبلغ عن مشكلات الأمان في "بوينغ"

Lebanon 24
03-05-2024 | 07:55
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توفي عامل طيران من شركة "بوينغ"، وهو العامل الذي أعلن في وقت سابق عن مخاوف تتعلق بإجراءات السلامة والأمان في الشركة.

وتوفي العامل نتيجة مرض استمر لفترة قصيرة، بعد أسابيع من وفاة عامل آخر كان قد أبلغ عن مخالفات لشركة بوينغ، حسبما قال المحامون الذين مثلوا العاملين.
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وبحسب تقرير نشرته "سي إن بي سي"، قال المحامي روبرت توركويتز، إن العامل جوشوا دين، من ويتشيتا بولاية كانساس، قد توفي بعد أن تلقى تشخيصات متعددة شملت الأنفلونزا والالتهاب الرئوي وبكتيريا MRSA، مما دفع عائلته إلى طلب تشريح الجثة.

وقال توركويتز: "لقد كان شخصًا يتمتع بصحة جيدة ويأكل جيدًا ويمارس الرياضة، لذا يبدو غريبًا أنه ذهب بهذه السرعة".

وكان دين مريضًا لمدة أسبوعين وكان يكافح خلال مرضه من أجل التنفس، مما اضطر الفرق الطبية إلى وضعه على جهاز التنفس الصناعي.

وبحسب التقرير، فإن المحامي توركويتز والمحامي براين نولز كانا يمثلان أيضًا العامل الآخر جون بارنيت، وهو رجل من لويزيانا يبلغ من العمر 62 عامًا، توفي في 9 آذار متأثرًا بجراح نتيجة طلق ناري أصابه في مدينة تشارلستون بولاية ساوث كارولينا.

وقال محاموه إن بارنيت كان في المدينة للإدلاء بشهادته في الإجراء القانوني الفيدرالي الذي رفعه ضد بوينغ، ومن المقرر أن تعرض قضيته أمام قاضي القانون الإداري في وقت لاحق من هذا العام.

وأخبر بارنيت، الذي قضى أكثر من ثلاثة عقود في شركة بوينغ، سلطات الطيران في عام 2017 بما وصفه بإخفاقات السلامة "الكارثية" المحتملة في طائرة 787 دريملاينر.

وكان دين مدقق جودة سابق في شركة "Spirit AeroSystems" وهي إحدى شركات التوريد لشركة بوينغ، وزعم أن المديرين فشلوا في التصرف بشأن عيوب التصنيع في طائرات 737 MAX.

وعلى الرغم من أنه لم يكن مدعيًا، فقد تم ذكره في دعوى قضائية للمساهمين ضد Spirit عام 2023.

وتم التخلي عن دين من الشركة في 26 نيسان 2023.

وقال دين: "أعتقد أنهم كانوا يرسلون رسالة إلى أي شخص آخر مفادها هو إن كنت بصوت عال جدا، فسوف نسكتك". (سكاي نيوز)

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