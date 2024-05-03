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عربي-دولي
زلزال ضرب سواحل الفلبين.. هل من خطر تسونامي؟
Lebanon 24
03-05-2024
|
07:58
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أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن زلزالا بقوة 5.9 درجة ضرب سواحل الفلبين.
ووفقا للتقرير، كان مركز الزلزال على بعد 63 كم جنوب شرق مدينة تاكلوبان في جزيرة ليتي، حيث يعيش 242 ألف شخص.
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وأضاف أن مركز الزلزال كان على عمق 94 كم من سطح البحر.
ولم ترد معلومات عن أي ضحايا أو أضرار، ولم يتم الإعلان عن تهديد تسونامي. (روسيا اليوم)
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