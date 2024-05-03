Advertisement

عربي-دولي

عالم فلك يفجر مفاجأة.. هكذا قد تكون انقرضت الكائنات الفضائية

Lebanon 24
03-05-2024 | 08:30
A-
A+
Doc-P-1195061-638503462658256849.jpg
Doc-P-1195061-638503462658256849.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
خلص أحد علماء الفلك إلى نظرية جديدة قد تتمكن من الإجابة عن الكثير من الأسئلة حول الكائنات الفضائية، بما في ذلك السؤال حول عدم وجود أي اتصال بينها وبين البشر على كوكب الأرض.

والنظرية الجديدة تقول إن الكائنات الفضائية قد تكون انقرضت سابقاً وذلك بسبب تعرضها لأشعة "غاما" القاتلة، والتي ضربت كواكب بعيدة عن الكرة الأرضية.
Advertisement

وقال تقرير نشرته جريدة "ديلي ميل" االبريطانية، إن أحد العلماء وضع سيناريو جديدا يتعلق بالحياة خارج الأرض، حيث تقول النظرية الجديدة إن "السيناريو الأكثر ترجيحاً هو أن الحضارات الفضائية تعرضت للتدمير والإبادة بواسطة انفجارات أشعة غاما".
 
وانفجارات أشعة "غاما" التي يشير لها العلماء باسم (GRB) هي انفجارات نشطة للغاية تمت ملاحظتها في المجرات البعيدة، وتحدث عندما ينفد الوقود النووي من قلب نجم ضخم وينهار تحت وزنه، مطلقاً العنان لـ"مستعر أعظم" ضخم من الإشعاع.

وقال أستاذ علم الفلك الدكتور فريدريك والتر "إنه شعاع مركّز بإحكام، وإذا تم توجيهه عبر مستوى المجرة، فيمكنه بشكل أساسي تعقيم حوالي 10 بالمائة من الكواكب في المجرة". وأشار إلى أنه مجرد تفسير واحد من بين العديد من التفسيرات المحتملة، وأعتقد أنه نوع من المرض.

وتصف وكالة "ناسا" انفجارات أشعة جاما بأنها "أقوى فئة من الانفجارات في الكون".

ويولّد انفجار نموذجي شعاعاً ساطعاً من الطاقة الموجهة: كوينتيليون (1 متبوعاً بـ19 صفراً مرة) سطوع شمسنا، وهذا يكفي لحرق حضارة خارج كوكب الأرض بشكل كامل.

واستناداً إلى عقود من الأبحاث التي أجراها مرصد كومبتون لأشعة غاما المداري التابع لوكالة "ناسا"، فإن انفجارات أشعة "غاما" نادرة نسبياً في مجرة "درب التبانة" التي تضم كوكب الأرض الذي يعيش عليه البشر.
 
وبحسب الدكتور والتر الذي قام بتدريس دورة حول البحث عن حياة خارج كوكب الأرض في جامعة ستوني بروك في نيويورك فإن "التقديرات تشير إلى أن هناك انفجاراً لأشعة جاما كل 100 مليون سنة أو نحو ذلك، في أي مجرة".

وقال: "على مدى مليار سنة في المتوسط، قد تتوقع القضاء على عدد كبير من الحضارات، في حالة وجودها". (غاما) 

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:33 | 2024-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:42 | 2024-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:09 | 2024-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:12 | 2024-05-03
10:05 | 2024-05-03
10:00 | 2024-05-03
09:42 | 2024-05-03
09:40 | 2024-05-03
09:35 | 2024-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24