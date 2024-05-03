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عربي-دولي

حريق كبير جدّاً في ألمانيا... والدخان السام غطّى سماء برلين (فيديو)

Lebanon 24
03-05-2024 | 08:23
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ذكرت وسائل إعلام ألمانيّة، أن حريقًا "اندلع في مصنع للمعادن تابع لشركة "ديهل" للصناعات الدفاعية في العاصمة الألمانية برلين، التي يدخل ضمن صناعاتها أنظمة الدفاع الجوي من طراز "Iris-T".
 
 
وأشارت إلى أنّ "الدخان السام غطى جزءًا من مدينة برلين".
 
 
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