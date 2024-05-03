حريق كبير جدّاً في ألمانيا... والدخان السام غطّى سماء برلين (فيديو)

ذكرت وسائل إعلام ألمانيّة، أن حريقًا "اندلع في مصنع للمعادن تابع لشركة "ديهل" للصناعات الدفاعية في العاصمة الألمانية برلين، التي يدخل ضمن صناعاتها أنظمة الدفاع الجوي من طراز "Iris-T".

وأشارت إلى أنّ "الدخان السام غطى جزءًا من مدينة برلين".