حريق كبير جدّاً في ألمانيا... والدخان السام غطّى سماء برلين (فيديو)

الدخان السام يغطي جزءًا من مدينة برلين
ذكرت وسائل إعلام محلية أن حريقًا اندلع في مصنع للمعادن تابع لشركة "ديهل" للصناعات الدفاعية في العاصمة الألمانية برلين، التي يدخل ضمن صناعاتها أنظمة الدفاع الجوي من طراز "Iris-T". https://t.co/b8aitV8QHq pic.twitter.com/W1Bc3O2tAN
— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) May 3, 2024
الدخان السام يغطي جزءًا من مدينة برلين
ذكرت وسائل إعلام محلية أن حريقًا اندلع في مصنع للمعادن تابع لشركة "ديهل" للصناعات الدفاعية في العاصمة الألمانية برلين، التي يدخل ضمن صناعاتها أنظمة الدفاع الجوي من طراز "Iris-T". https://t.co/b8aitV8QHq pic.twitter.com/W1Bc3O2tAN