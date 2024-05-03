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عربي-دولي

العالم الهولنديّ أصاب مُجدّداً: حددنا المنطقة التي سيضربها الزلزال وقوّته

Lebanon 24
03-05-2024 | 08:41
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بعد دقائق من حدوث زلزال بقوة 6 على مقياس ريختر قبالة إقليم جزيرة ليتي في وسط الفلبين، كتبت الهيئة الفلكية التي يرأسها راصد الزلازل الهولندي غرانك هوغربيتس SSGEOS على حسابها الرسمي في "إكس" أن المنطقة التي شهدت زلزالاً اليوم كان قد تم تحديدها يوم 29 من نيسان على أنها منطقة معرضة لزلزال قوته 6 على مقياس ريختر.
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وأطل هوغربيتس قبل أيام مطلقاً تحذيراً جديداً، وكتب عبر منصة "إكس": "لقد شهدنا العديد من التقلبات الجوية في الأيام القليلة الماضية.. ويمكن أن يشير هذا إلى اضطرابات زلزالية قادمة".
كما أشار إلى أن المناطق المحتمل وقوع زلزال فيها هي تقريبية، وهي ستكون في الأميركيتين (الشمالية والجنوبية) وذلك بحسب صور توضيحية نشرها على حساب "SSGEOS" الذي يرأسهه وهي الهيئة المختصة بأبحاث رصد الهندسة بين الأجرام السماوية المتعلقة بالنشاط الزلزالي. (العربية) 
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