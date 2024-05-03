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عربي-دولي

شرطي قتل كلبا لإنقاذ شخص من بين أنيابه.. أوقف إداريا وأحيل إلى التحقيق!

Lebanon 24
03-05-2024 | 08:41
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تعرّض شرطي لمساءلة وانتقادات لأنه قتل كلبا هاجم رجلا يبلغ من العمر 53 عاما في الشارع في فيلادلفيا، ولم يتركه رغم محاولات كثيرة لإبعاده.

وتبدأ اللقطات المرعبة للهجوم بأربعة كلاب تجري عبر الشارع باتجاه رجل بينما شوهدت سيارة شرطة متوقفة عند الزاوية. وقال الشخص الذي يقف خلف الكاميرا إن الكلاب هاجمت للتو شخصًا آخر قبل أن تتجه نحو المشاة.
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وشوهد الضحية وهو يسقط على الأرض بينما حاول عدد من المارة التدخل. وبعد ثوانٍ، نزل أحد الضباط من السيارة، وأخرج بندقيته، وأطلق عدة طلقات على أكبر كلب. ثم انهار الكلب، الذي يُقال إنه من نوع كين كورسو، على الأرض بينما هرب الثلاثة الآخرون بعيدًا.

وقالت السلطات الأميركية إن ضابط الشرطة الذي أطلق النار على كلب من نوع Cane Corso، كان في دورية عندما قال أحد المدنيين إن هناك أربعة كلاب شاردة في الشارع.

ووقع الحادث عند تقاطع شارع فيرمونت وشارع يونيون في حي مانتوا بغرب فيلادلفيا.

وقالت الشرطة إن الضابط عندما وصل إلى التقاطع وجد الرجل البالغ من العمر 53 عاما يتعرض لهجوم من قبل الكلاب، مبينة أن الضابط حاول استخدام صفارة الإنذار لتشتيت انتباه الكلاب، لكنها استمرت في مهاجمة الرجل.

وخرج الضابط من سيارة الشرطة الخاصة به وأطلق عدة طلقات، مما أدى إلى مقتل أحد الكلاب، فيما فرت الكلاب الثلاثة الأخرى من مكان الحادث.
 
وقالت الشرطة إن الرجل البالغ من العمر 53 عاما أصيب بجروح في كافة أنحاء جسده، وتم نقله إلى المستشفى وحالته مستقرة، مبينة أن كاميرا الجسد لم تكن قيد التشغيل وقت وقوع الحادث. وتم وضع الضابط في مهمة إدارية، وفقا لسياسة شرطة فيلادلفيا، في انتظار نتيجة التحقيق. (العربية)

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