بيل غيتس: السعودية خصصت 500 مليون دولار للقضاء على شلل الأطفال

كشف الملياردير الأميركي بيل غيتس، أن السعودية خصصت 500 مليون دولار للقضاء على مرض شلل الأطفال.



وقال غيتس إن "أكبر المانحين للقضاء على شلل الأطفال مؤسستنا وأميركا والآن السعودية".



وأوضح أن اللقاحات أنقذت أرواحا أكثر من أي أداة أخرى. (العربية)

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