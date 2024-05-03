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عربي-دولي

نتنياهو: مصممون على إعادة جميع المختطفين الأحياء منهم والأموات

Lebanon 24
03-05-2024 | 09:35
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، إن هناك جهودا كبيرة تبذل في مفاوضات الأسرى الإسرائيليين في غزة، مؤكدا تصميم إسرائيل على إعادتهم جميعا، أحياء كانوا أم أمواتا.
 
وتحدث نتنياهو عن الجهود المبذولة في قضية المختطفين المحتجزين في قطاع غزة، قائلا: "إننا نبذل جهودا كبيرة". وأضاف في لقاء مع الناجين من "المحرقة" الذين سيشعلون منارات "ياد فاشيم": "لقد أعدنا النصف بالفعل. ونحن مصممون على إعادتهم جميعا.. الأحياء منهم والأموات.. نحن لا ننسى أحدا".

وكانت السلطات الإسرائيلية أعلنت فجر الجمعة أنها تأكدت من مقتل درور أور، أحد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس في غزة، وهو كان يعتبر حتى هذا الإعلان في عداد الأحياء. (روسيا اليوم) 
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