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عربي-دولي

الحوثيون يعلنون عن بدء تنفيذ المرحلة الرابعة من التصعيد

Lebanon 24
03-05-2024 | 09:40
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أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" العميد يحيى سريع، أن الحركة ستبدأ تنفيذ المرحلة الرابعة من التصعيد من أجل دعم الفلسطينيين في غزة.

وقال سريع في بيان: "تتابع القوات المسلحة اليمنية تطورات المعركة في قطاع غزة من استمرار للعدوان الإسرائيلي والأميركي والتحضير لتنفيذ عملية عسكرية عدوانية تستهدف منطقة رفح، وكذلك نتابع العرض المطروح على المقاومة والذي يريد فيه العدو انتزاع ورقة الأسرى دون وقف دائم لإطلاق النار".
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وأضاف البيان: "وتنفيذا لتوجيهات القائد عبد الملك بدرِ الدين الحوثي، في الانتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني واستجابة لنداءات المقاومة للشعب الفلسطيني المظلوم ومع تعنت العدو الإسرائيلي والأميركي، فإن القوات المسلحة اليمنية تعلن بدء تنفيذ المرحلة الرابعة من التصعيد وعلى النحوِ التالي، استهداف كافة السفن المخترقة لقرار حظر الملاحة الإسرائيلية والمتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرِ الأبيض المتوسط في أي منطقة تطالها أيدينا".

وأضاف البيان: "ثانيا، يبدأ تنفيذ هذا من ساعة إعلان هذا البيان، ثالثا، في حال اتجه العدو الإسرائيلي إلى شن عملية عسكرية عدوانية على رفح، فإن القوات المسلحة اليمنية ستقوم بفرض عقوبات شاملة على كافة سفن الشركات التي لها علاقة بالإمداد والدخول للموانئ الفلسطينية المحتلة من أي جنسية كانت وستمنع كل سفن هذه الشركات من المرورِ في منطقة عمليات القوات المسلحة وبغض النظر عن وجهتها".

وختم البيان: "إن القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى ثم استنادا إلى دعم وإسناد أبناء الشعب اليمني العظيم وكافة أحرارِ الأمة لن تتردد في التحضيرِ والاستعداد لمراحل تصعيدية أوسع وأقوى حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة". (روسيا اليوم)
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