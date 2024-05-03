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بريطانيا تفرض عقوبات على إسرائيليين

Lebanon 24
03-05-2024 | 10:05
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أعلنت وزارة الخارجية البريطانية في بيان، أن بريطانيا فرضت، اليوم الجمعة، عقوبات على "مجموعتين إسرائيليتين متطرفتين"، وعلى عدد من الأفراد قالت إنهم وراء أحداث العنف في الضفة الغربية.

وقال وزير الخارجية البريطانية ديفيد كاميرون، إن أحدث حزمة عقوبات "تستهدف مجموعتين تقودان هذه الهجمات و4 أفراد يتحملون المسؤولية المباشرة عن أعمال العنف الفظيعة ضد المدنيين الفلسطينيين، ويتعين على السلطات الإسرائيلية توقيف المتورطين".
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وأضاف البيان أن هذه الإجراءات "تأتي في أعقاب تصاعد غير مسبوق لعنف المستوطنين خلال العام الماضي، وبعد حزمة عقوبات سابقة فرضتها المملكة المتحدة في شباط". (العربية)
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