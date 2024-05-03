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إقتصاد

مليون شخص عجزوا عن توفير الطعام الكافي في النمسا

Lebanon 24
03-05-2024 | 10:12
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أظهر مسح أجراه المعهد الوطني للبحوث والتخطيط لنظام الرعاية الصحية في النمسا، أن حوالي 12 بالمئة من النمساويين أيّ أكثر من مليون شخص، عجزوا عن توفير الطعام الكافي خلال العام الماضي.

وأشار الاستطلاع الذي نشرته وكالة الصحافة النمساوية إلى وجود "فجوات معينة في النظام الاجتماعي والمعيشي المحلي بشكل عام".
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ووفقا للمسح فإن حوالي 420 ألف شخص يندرجون في فئة "الفقر الغذائي الشديد"، وهذا يعني أنهم اضطروا في بعض الأحيان إلى تفويت وجبات الطعام بشكل لا إرادي أو لم يكن لديهم ما يأكلونه لمدة يوم كامل لأنهم كانوا في حاجة ماسة إلى المال لدفع الإيجار أو فواتير الكهرباء.

وجاء في المسح أن ما يقرب من 13 بالمئة من الأهالي الذين شملهم الاستطلاع كانوا قلقين في الأشهر الاثني عشر الماضية من أن أطفالهم لم يحصلوا على ما يكفي من الطعام، وقال حوالي خمس الذين شملهم الاستطلاع إنهم لم يتمكنوا من تناول العشاء مع الأصدقاء أو المعارف أو الأقارب أو في أحد المطاعم أو دعوة الآخرين لتناول الطعام بسبب الضائقة المالية.

ووفقا للمسح فإن الشباب والمرضى والأشخاص ذوي المستويات التعليمية المنخفضة والعاطلين عن العمل هم الأشد تأثرا.

وشمل المسح ألفي شخص وجاء بعد أيام من صدور تقرير الفقر العام عن هيئة الإحصاء الحكومية النمساوية.

وأوصى الخبراء باتخاذ تدابير مثل تقديم الطعام الجماعي المجاني وخفض ضريبة القيمة المضافة على الفواكه والخضروات والبقوليات وتعزيز الأسواق الاجتماعية الرخيصة إلى جانب التدابير السلوكية مثل زيادة المعرفة التغذوية. (سكاي نيوز)

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