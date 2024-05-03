صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لشهداء ومصابي القصف الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 34622 شهيدا، والمصابين إلى 77867 منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

وقالت الوزارة في تقريرها اليوم الجمعة: "ارتكب الاحتلال الاسرائيلي 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 26 شهيدا و51 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضافت "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأشارت إلى "ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 34622 شهيدا و 77867 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي".

( روسيا اليوم)