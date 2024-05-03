توقف بناء الرصيف العائم قبالة سواحل غزة مؤقتًا

أعلنت القيادة الوسطى الأميركية عن توقف تركيب الرصيف العائم قبالة سواحل غزة بسبب الأحوال الجوية.

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وقالت القيادة الوسطى الأميركية أنّه "أوقفنا مؤقتا تركيب الرصيف العائم قبالة سواحل غزة بسبب سوء الأحوال الجوية"، مشيرة إلى أن "شدة الرياح وارتفاع الأمواج شكلا ظروفا غير آمنة للجنود العاملين على إكمال الرصيف".أضافت:" سيتم نقل الرصيف العائم الذي تم بناؤه جزئيا والسفن العسكرية المشاركة في بنائه لميناء أسدود"، مؤكدة أنّه "سنواصل إكمال بناء الرصيف العائم في ميناء أسدود قبل نقله إلى الموقع المحدد". (الجزيرة)