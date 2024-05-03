هكذا ردّت إسرائيل على وقف تركيا التبادل الاقتصادي معها

ردت اسرائيل على وقف تركيا التبادل الاقتصادي معها، بإعلانها العمل على تقليص حجم التبادل التجاري بين تركيا والسلطة الفلسطينية وغزة.



وجاء في بيان وزارة الخارجية الاسرائيلية: "بناء على تعليمات وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس جرت مناقشة في وزارة الخارجية برئاسة المدير العام لوزارة الخارجية، وبمشاركة كبار المسؤولين في وزارة الخارجية وممثلين رفيعي المستوى من وزارة الخارجية. وانتهت الآن في وزارة الاقتصاد ومصلحة الضرائب".

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وتابع البيان: "في المناقشة، تقرر الترويج لعدد من القرارات الهامة والعملية، في إطار التعاون بين الوزارات، كرد حاد على قرار أردوغان الأحادي الجانب بوقف التجارة مع إسرائيل".