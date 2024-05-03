الأونروا تحذر: إسرائيل تركز على استهداف النساء في غزة

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الجمعة، إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تستهدف النساء بشكل أساسي.

وأوضحت الوكالة على منصة "إكس" أن "الحرب في غزة لا تزال حربا على النساء".

وأشارت إلى "استشهاد أكثر من 10 آلاف امرأة وإصابة 19 ألف أخريات" جراء الحرب المستمرة على القطاع منذ أكثر من نصف عام.

وقالت الوكالة الأممية إن "37 طفلا يفقدون أمهاتهم كل يوم".

وشددت على أن الظروف في قطاع غزة "مروعة"، حيث تواجه أكثر من 155 ألف امرأة حامل أو مرضعة صعوبة بالغة في الحصول على المياه والأدوات الصحية.

( الأناضول)