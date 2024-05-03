Advertisement

عربي-دولي

بعد أميركا.. بريطانيا تفرض عقوبات على منظمتين إسرائيليتين وعدد من الأفراد

Lebanon 24
03-05-2024 | 12:08
A-
A+
Doc-P-1195135-638503604588288906.jpg
Doc-P-1195135-638503604588288906.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد الإدارة الأميركية، أعلنت الخارجية البريطانية فرض عقوبات على منظمتين إسرائيليتين وعدد من الأفراد بعد ما اعتبرت أنهم مسؤولون عن أحداث العنف في الضفة الغربية، فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية إن العقوبات شملت منظمة لاهافا المتطرفة.
Advertisement

الخارجية البريطانية أوضحت في بيان لها أن هذه العقوبات تأتي بسبب الارتفاع غير المسبوق في عنف المستوطنين في الضفة الغربية على مدى السنة الماضية، حيث سجلت الأمم المتحدة نحو 800 حادث اعتداء منذ شهر تشرين الأول 2023.

وأشار بيان الخارجية البريطانية إلى أن الإجراءات المعلن عنها اليوم تشمل فرض قيود مالية على الكيانات والأشخاص المعنيين، ومنع دخول هؤلاء الأشخاص إلى المملكة المتحدة.

كما بينت أن الجماعتين المستهدفتين بالإجراءات العقابية هما "شباب التل" و "لاهافا"، داعية إسرائيل لملاحقة المسؤولين عن العنف مضيفة أن لندن لن تتردد في اتخاذ مزيد من الإجراءات إن لزم الأمر، بما في ذلك عن طريق فرض مزيد من العقوبات.

أما المتطرفون اليهود الأربعة المشمولون بالعقوبات البريطانية، هم، نوعم فيدرمان وهو مستوطن متطرف ناشط وزعيم سابق ومتحدث باسم حركة "كاخ" المحظورة دوليا.

كما طالت العقوبات نيريا بن بازي وهو مسؤول عن تأسيس ثلاث بؤر استيطانية غير قانونية، كما أيد وشارك في أعمال عنف وإخراج مجتمعات من البدو والفلسطينيين من أراضيهم في الضفة الغربية.

العقوبات شملت أيضل إيدن ليفي، الذي قال بيان الخارجية البريطانية إن "أفعاله موثّقة في عدة مناسبات شارك فيها في على اعتداءات الفلسطينيين وترهيبهم، في سياق حملة ترهيب أوسع نطاقا الهدف منها دفعهم للخروج من المنطقة.

ولفت البيان إلى أن رابع المعاقبين هو أليشا يارد، وهو متحدث غير رسمي باسم جماعة "شباب التل". (سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:30 | 2024-05-03
18:00 | 2024-05-03
17:29 | 2024-05-03
17:08 | 2024-05-03
16:51 | 2024-05-03
16:37 | 2024-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24