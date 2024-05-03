لم يصمد.. وفاة نجل البرهان متأثرا بإصابته في حادث مروري بتركيا (صورة)

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توفي محمد عبد الفتاح البرهان نجل رئيس مجلس السيادة السوداني، متأثراً بإصابته في حادث مروري وقع في أنقرة قبل شهر، بحسب مراسل سكاي نيوز عربية.ويوم 8 آذار الماضي، أُصيب محمد عبد الفتاح البرهان بجروح خطيرة في حادث سير في أنقرة، وفق ما أعلنت وسائل إعلام محلية.ووفق صحيفة صباح التركية، فقد اصطدم نجل البرهان خلال قيادته دراجته النارية بسيارة خاصة في أنقرة بشارع المدعي العام إنجيك سليم كيراز في منطقة جولباشي، أمام مبنى المحكمة الدستورية. (سكاي نيوز عربية)