غوتيريش يعرب عن صدمته إزاء استشهاد عدد كبير من الصحفيين في غزة

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، عن صدمته من استشهاد عدد كبير من الصحفيين في غزة جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع لأكثر من نصف عام.

جاء ذلك في بيان عن غوتيريش بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق 3 أيار من كل عام، بموجب قرار من الأمم المتحدة في 20 كانون الأول 1993.

وقال غوتيريش: "في جميع أنحاء العالم، يخاطر العاملون في مجال الإعلام بحياتهم لمحاولة تقديم الأخبار لنا عن كل شيء، من الحرب إلى الديمقراطية".

وأضاف: "أشعر بالصدمة والفزع إزاء مقتل عدد كبير من الصحفيين في العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن "للصحفيين والعاملين في مجال الإعلام دور رئيسي في إعلام وتثقيف الجمهور".

وأوضح أن "وسائل الإعلام لها أدوار حيوية في تسليط الضوء على القصص المتعلقة بتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والظلم البيئي".

وأعرب عن تقدير الأمم المتحدة للعمل "الذي لا يقدر بثمن" للصحفيين والإعلاميين.

وأضاف غوتيريش: "بدون حقائق لا يمكننا مكافحة المعلومات الخاطئة والمضللة، وبدون المساءلة لن تكون لدينا سياسات قوية، وبدون حرية الصحافة لن نتمتع بأي حرية".

وحذر غوتيريش، من "ارتفاع" وتيرة تلك الهجمات.

ودعا "الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني إلى الانضمام إلى الأمم المتحدة في إعادة تأكيد الالتزام بحماية حرية الصحافة وحقوق الصحفيين والإعلاميين في جميع أنحاء العالم".

( الأناضول)