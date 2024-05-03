الأغذية العالمي: الوقت ينفد أمام منع حدوث مجاعة في دارفور

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الجمعة، من أن الوقت ينفد لمنع المجاعة في إقليم دارفور غربي السودان، خصوصا مع تصاعد القتال بمدينة الفاشر في الإقليم.

وقال البرنامج في بيان، إن "الوقت ينفد لمنع المجاعة في دارفور؛ حيث يُعيق تصاعد الاشتباكات (بين الجيش وقوات الدعم السريع) في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (إحدى ولايات دارفور الخمسة) الجهود المبذولة لإيصال المساعدات الغذائية إلى الإقليم".

وأضاف: "يواجه المدنيون في الفاشر وإقليم دارفور عموما مستويات مدمرة من الجوع على نطاق واسع بالفعل".

واشتكي البرنامج الأممي من أن عمليات إيصال المساعدات الغذائية إلى دارفور "تشهد تقطعا بسبب القتال والعقبات البيروقراطية التي لا نهاية لها"، دون أن يوضح طبيعة هذه العقبات.

وأشار إلى أن التصعيد الأخير لأعمال العنف في الفاشر "أدى إلى إيقاف قوافل المساعدات القادمة من معبر الطينة الحدودي في تشاد"، وهو ممر إنساني تم افتتاحه مؤخرًا، ويمر عبر عاصمة شمال دارفور.

كذلك، اشتكي برنامج الأغذية من أن "القيود التي تفرضها السلطات في مدينة بورتسودان (شمال شرق البلاد) تعوق فرقنا عن نقل المساعدات عبر أدري"، وهو الممر الوحيد الآخر المستخدم لنقل المساعدات عبر الحدود من تشاد.

ولم يوضح البرنامج في بيانه طبيعة هذه القيود، لكنه قال إنها "تهدد الوصول إلى خطط برنامج الأغذية العالمي لتقديم المساعدة الحيوية لأكثر من 700 ألف شخص قبل موسم الأمطار"، الذي يبدأ عادة في حزيران ويستمر حتى أيلول، ويعوق عمليات إيصال المساعدات.

وذكر كذلك أن "التصاعد الأخير في أعمال العنف في الفاشر أدى إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية الحرجة في دارفور، حيث يعاني ما لا يقل عن 1.7 مليون شخص بالفعل انعدام الأمن الغذائي الحاد (الطارئ)"، وهو المرحلة قبل الأخيرة التي تسبق المجاعة في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي المكون من 5 مراحل.

( الأناضول)