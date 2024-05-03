وزيرة متهمة بالاحتيال.. القضاء يتحرّك في ايطاليا!

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إتُهمت وزيرة السياحة الإيطالية دانييلا سانتانش بقضية احتيال عن طريق التربح من وظيفتها، مما وجه ضربة لحكومة رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني قبل الانتخابات الأوروبية المقررة في حزيران.واشار ممثلو الادعاء في ميلانو في بيان، اليوم الجمعة، إلى أنهم يسعون إلى محاكمة وزيرة السياحة في إيطاليا سانتانش، وشركاتها الخاصة، بجانب عدد غير محدد من الأفراد الآخرين.وبسحب تقرير نشرته وكالة بلومبرغ، جاءت عملية الاحتيال على حساب وكالة التأمين الاجتماعي الوطنية الإيطالية، في قضية قالوا إنها شملت 13 موظفًا.ورفض سانتانش التعليق، وكذلك فعل المتحدث باسم وزارة السياحة.وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية أن سانتانش قد نفت في السابق هذه المزاعم.