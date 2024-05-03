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إقتصاد

ماسك يحذر.. الدولار سيصبح بلا قيمة!

Lebanon 24
03-05-2024 | 14:46
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حذّر رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك من فقدان الدولار الأميركي لقيمته بسبب تزايد عدم الثقة فيه، إذا لم يتم حل مشكلة الدين العام في الولايات المتحدة.

وفي منشور له على منصة "إكس"، كتب: "نحن بحاجة إلى القيام بشيء ما بشأن ديوننا الوطنية، وإلا فإن الدولار سيصبح بلا قيمة".
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