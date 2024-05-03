اليمن: 45 قتيلا من الصحفيين اليمنيين خلال عشر سنوات

أعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين، الجمعة، مقتل 45 صحفيا منذ بدء النزاع بين الحكومة والحوثيين في البلاد قبل 9 سنوات.

جاء ذلك في بيان للنقابة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يوافق 3 أيار من كل عام.

وقالت النقابة، في البيان، إن "45 صحفيا يمنيا قتلوا منذ بدء الحرب" في البلاد عام 2015.

وأضافت أنه منذ بداية الحرب كذلك "توقفت 165 وسيلة إعلام عن العمل، وتعرض 200 موقع إلكتروني محلي وعربي للحجب على شبكة الانترنت".

ولم تقدم النقابة تفاصيل عن الجهات التي تقف وراء هذه الانتهاكات، لكن منظمات إعلامية وحقوقية داخل وخارج اليمن تقول إن صحفيين يتعرضون لانتهاكات وجرائم متعددة من كافة أطراف النزاع.

ودعت النقابة "كافة الأطراف إلى إيقاف الحرب على الصحافة وإنهاء حالة الطوارئ غير المعلنة تجاه الحريات والسماح بعودة التعددية الصحفية كخطوة أولى لإثبات حسن النية للسلام وإنهاء الصراع المستعر في البلاد".

( الأناضول)