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عربي-دولي
كان يُعتقد أنّه مُحتجز.. العثور على رُفاة إسرائيلي فُقد منذ هجوم "حماس"
Lebanon 24
03-05-2024
|
15:33
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أعلن الجيش الاسرائيلي وعائلته اليوم الجمعة العثور في اسرائيل على رفات الياكيم ليفمان الذي كان يُعتقد أن حركة "حماس" احتجزته رهينة خلال هجومها.
وقال الجيش في بيان إن ليفمان (24 عاما) "قُتل في هجوم 7 تشرين الاول" حيث كان يعمل حارس أمن في مهرجان نوفا الموسيقي في جنوب إسرائيل عندما نفذت "حماس" هجومها غير المسبوق.
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وأكد البيان العثور على جثة ليفمان "داخل الأراضي الإسرائيلية"، بعد أن كانت السلطات الاسرائيلية حتى يوم الجمعة تعدّه من بين 250 شخصا محتجزين لدى "حماس".
ورفض الجيش الاسرائيلي تقديم مزيد من التفاصيل حول مكان وكيفية العثور على الرفات.
وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، فقد دُفن ليفمان عن طريق الخطأ إلى جانب ضحية أخرى من مهرجان نوفا.
وأعربت عائلته عن ذهولها في بيان أصدرته بعد إبلاغها بالعثور عليه. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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