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حماس ترحب بقرار ترينيداد وتوباغو الاعتراف بدولة فلسطين

Lebanon 24
03-05-2024 | 16:15
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رحبت حركة حماس، الجمعة، بقرار جمهورية ترينيداد وتوباغو الاعتراف بدولة فلسطين، داعية البلدان كافة "إلى مساندة حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

 وعدت الحركة، في بيان، قرار ترينيداد وتوباغو "موقفا مساندا لحق شعبنا في أرضه ووطنه في وقت يتعرض فيه لمحاولة تهجير وطمس لقضيته على يد الكيان الصهيوني النازي (إسرائيل)".

 ودعت البلدان كافة "إلى مساندة حق شعبنا في أرضه، وفي إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

 وطالبت الحركة بـ"اتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تُجبر الاحتلال وقادته على وقف الإبادة التي يتعرض لها شعبنا على مرأى ومسمع من العالم".

( الأناضول)
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