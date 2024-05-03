كولومبيا تعلن رسميا قطع العلاقات الدبلوماسية مع "إسرائيل"

أعلنت الخارجية الكولومبية أنها أبلغت السفير الإسرائيلي في بوغوتا رسميا بقطع العلاقات الدبلوماسية بين كولومبيا وإسرائيل.



وذكرت الخارجية الكولومبية في حسابها الرسمي على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، يوم الجمعة، أنه "تم يوم أمس تقديم المذكرة الشفهية بشكل رسمي للسفير الإسرائيلي لدى كولومبيا بشأن قرار الحكومة قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل اعتبارا من هذا اليوم".

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بدوره، قال الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، الجمعة، إن بلاده قطعت العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، لأنه لا يمكن لها أن تقف إلى جانب "الإبادة الجماعية".



ودعا بيترو، في بيان إلى "الحفاظ على القانون الدولي لوقف الهمجية" الإسرائيلية.



وأضاف "اليوم، تعتبر الدبلوماسية تعبيرا عن الاقتصاد والقوة العسكرية، وينبغي للدبلوماسية أن تكون الفطرة السليمة للشعب، وينبغي تكريس هدفها لسلام الإنسانية بكل تنوعها".