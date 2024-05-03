الأسوأ منذ 80 عامًا.. فيضانات كارثية تجتاح البرازيل وتجرف المنازل (فيديو)

لقي 37 شخصا على الاقل حتفهم، بينما لا يزال 74 آخرون في عداد المفقودين، جراء الفيضانات والسيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة في ولاية "ريو غراندي دو سول" في جنوب البرازيل



وهذه هي رابع كارثة بيئية من نوعها تشهدها البرازيل خلال عام، في أعقاب الفيضانات التي ضربت البلاد في تموز، أيلول، وتشرين الثاني، 2023، وبلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات بسببها 75 شخصا.

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وغمرت مياه الأمطار عدة مدن، مسجلة منسوبا قياسيا، وأجبرت الآلاف على مغادرة منازلهم. وفقا لوكالة الدفاع المدني، أكثر من 23 ألف شخص اضطروا لترك منازلهم. وغمرت مياه الأمطار عدة مدن، مسجلة منسوبا قياسيا، وأجبرت الآلاف على مغادرة منازلهم. وفقا لوكالة الدفاع المدني، أكثر من 23 ألف شخص اضطروا لترك منازلهم.

الوضع كارثي في البرازيل سيول وفيضانات pic.twitter.com/YVQuu4nvSK — بوابة طقس العالم (@WordGateWeather) May 3, 2024 ووفقا للهيئة الجيولوجية البرازيلية: مستوى الفيضانات في الولاية تجاوز الحد الأقصى التاريخي المسجل في عام 1941، وفي بعض المدن الآخرى تجاوز أعلى مستويات مسجلة منذ بدء التسجيل قبل نحو 150 عاما.

توثيق جوي لفيضانات بورتو اليغري البرازيل pic.twitter.com/bEydHtlarU — بوابة طقس العالم (@WordGateWeather) May 3, 2024 وأفاد مشغلون بانقطاع الكهرباء والاتصالات والمياه في أنحاء الولاية. وفي ظل انقطاع خدمات الإنترنت والهاتف أو الكهرباء، لم يتمكن السكان من التواصل مع أقاربهم في الولايات الأخرى.