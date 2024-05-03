الأسوأ منذ 80 عامًا.. فيضانات كارثية تجتاح البرازيل وتجرف المنازل (فيديو)

الوضع كارثي في البرازيل سيول وفيضانات pic.twitter.com/YVQuu4nvSK
— بوابة طقس العالم (@WordGateWeather) May 3, 2024
الوضع كارثي في البرازيل سيول وفيضانات pic.twitter.com/YVQuu4nvSK
توثيق جوي لفيضانات بورتو اليغري البرازيل pic.twitter.com/bEydHtlarU
— بوابة طقس العالم (@WordGateWeather) May 3, 2024
توثيق جوي لفيضانات بورتو اليغري البرازيل pic.twitter.com/bEydHtlarU
مشهد خطير من فيضانات سانتا كاتارين البرازيل pic.twitter.com/YJjHDBljEj
— بوابة طقس العالم (@WordGateWeather) May 3, 2024
مشهد خطير من فيضانات سانتا كاتارين البرازيل pic.twitter.com/YJjHDBljEj