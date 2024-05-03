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برلين تعرض فيلا وزير هتلر لمن يريد تملكها مجاناً

Lebanon 24
03-05-2024 | 17:08
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تعرض حكومة برلين التخلي عن فيلا كانت مملوكة لوزير الدعاية في عهد أدولف هتلر، يوزيف غوبلز، على أمل إنهاء جدل دام عقوداً حول ما إذا كان يجب إعادة توظيف أو هدم الموقع المهجور مترامي الأطراف في الريف شمال العاصمة الألمانية.
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وقال وزير مالية برلين، شتيفان إيفرز، أمام برلمان الولاية يوم الخميس: "أعرض على أي شخص يرغب في امتلاك المكان، أن يحصل عليه كهدية من ولاية برلين".

وحاولت برلين مراراً تسليم الموقع إلى السلطات الفيدرالية أو ولاية براندنبورغ، حيث تقع الفيلا، بدلاً من الاستمرار في دفع تكاليف الصيانة والأمن في المبنى، الذي أصبح مغطى بالحشائش والاعشاب، وبات في حالة سيئة.
وجدّد إيفرز العرض الخميس، داعيا إلى تقديم مقترحات تعكس تاريخ الموقع، ولم يذكر ما إذا كان سيتم النظر أيضاً في أية مقترحات مقدمة من أفراد.

وأضاف: "إذا فشلنا مرة أخرى، كما حدث في العقود الماضية، فلن يكون أمام برلين خيار خر سوى تنفيذ عملية الهدم التي أعددنا لها بالفعل".
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