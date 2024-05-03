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عربي-دولي

مسؤول إسرائيلي: لم نسمع عن تراجع لحماس عن مواقفها المتشدّدة

Lebanon 24
03-05-2024 | 18:00
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قلّل مسؤول إسرائيلي من شأن التوقعات المتفائلة بأن التوصل لصفقة الرهائن مع حركة "حماس" أصبحت وشيكة.
ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله: "رغم الحديث المتفائل من الوسطاء إلا أن إسرائيل لم تسمع بعد أن حماس وافقت على التراجع عن مواقفها المتشددة".
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وأعلنت حماس الجمعة أنها سترسل وفداً إلى القاهرة السبت لاستئناف مباحثات وقف إطلاق النار في غزة بـ"روح إيجابية".
وقالت الحركة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: "سيتوجّه غداً السبت وفد حركة حماس إلى القاهرة لاستكمال المباحثات".

وأضاف البيان: "وإذ نؤكد على الروح الإيجابية التي تعاملت بها قيادة الحركة عند دراستها مقترح وقف إطلاق النار الذي تسلَّمته مؤخراً، فإننا ذاهبون إلى القاهرة بنفس هذه الروح للتوصل إلى اتفاق".
وتابع: "إننا في حركة حماس وقوى المقاومة الفلسطينية عازمون على إنضاج الاتفاق بما يحقق مطالب شعبنا بوقف العدوان بشكل كامل وانسحاب قوات الاحتلال وعودة النازحين وإغاثة شعبنا وبدء الإعمار وإنجاز صفقة تبادل جادة".

وأفاد مسؤول رفيع في حماس أن القيادي البارز في الحركة خليل الحية سيرأس الوفد.

وينتظر الوسطاء الولايات المتحدة ومصر وقطر ردا من حماس على مقترح إسرائيلي يشمل وقفا لإطلاق النار في غزة لمدة 40 يوماً وتبادل عشرات الرهائن مع عدد أكبر من المعتقلين الفلسطينيين. وقد أكد رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية الخميس على "الروح الإيجابية" المحيطة بدراسة المقترح.

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