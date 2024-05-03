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عربي-دولي
"فيتش" ترفع نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية وتؤكد تصنيفها عند B
Lebanon 24
03-05-2024
|
18:30
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رفعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني اليوم الجمعة نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية.
وأكدت الوكالة تصنيف مصر عند "-B"، مشيرة إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجي وقوة الاستثمار الأجنبي المباشر.
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