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عربي-دولي

عشرات القتلى في البرازيل.. والسبب الأمطار الغزيرة

Lebanon 24
03-05-2024 | 21:00
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قالت السلطات المحلية في البرازيل يوم الجمعة إن "هطول أمطار غزيرة في ولاية ريو غراندي دو سول في أقصى جنوب البلاد تسبّب في مقتل 37 شخصاً. ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى إذ لا يزال العشرات في عداد المفقودين.
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وذكر الدفاع المدني في ريو غراندي دو سول أنه لا يزال ما يربو على 70 شخصاً في عداد المفقودين ونزح ما لا يقل عن 23 ألفاً من الولاية المتاخمة لأوروغواي والأرجنتين، والتي تضررت تقريبا نصف مدنها البالغ عددها 497 مدينة.

وغمرت المياه الشوارع تماما ودُمرت طرق وجسور في مدن كثيرة، وتسببت العاصفة أيضا في حدوث انهيارات أرضية وانهيار جزئي لهيكل سد في محطة صغيرة للطاقة الكهرومائية.
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