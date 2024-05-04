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عربي-دولي
على متن إحدى الطائرات.. حالة طوارئ طبية "غامضة" تصيب عشرات الركاب!
Lebanon 24
04-05-2024
|
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في حادثة غريبة، أصيب عشرات الركاب في إحدى رحلات الطيران من موريشيوس إلى فرانكفورت الألمانية بالغثيان في منتصف الرحلة بين الوجهتين.
وأبلغ 70 راكبا على متن رحلة شركة طيران "كوندور" عن معاناتهم من الغثيان في منتصف الرحلة التي كانت متجهة إلى مدينة فرانكفورت.
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وكان في استقبال الطائرة بعد هبوطها في المدينة الألمانية فريق كبير من أطباء الطوارئ، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وأكد متحدث باسم شركة الطيران الألمانية الحادث لصحيفة "بيلد"، مضيفا أن طاقم الرحلة لم يتأثر بالمرض.
ولم تؤكد شركة الطيران سبب المرض المفاجئ، لكنها أشارت إلى أن الطعام على متن الطائرة قد تم إعداده في موريشيوس.
ووفق الشركة فإنها قد فتحت تحقيقا في الحادثة للوصول إلى السبب الحقيقي، واستخلاص التدابير الممكنة منه.(سكاي نيوز)
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