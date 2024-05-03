أميركا دعت قطر لطرد حماس إذا أعاقت صفقة الرهائن.. هذا ما كشفته "واشنطن بوست"

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كشفت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مسؤول أميركي قوله، ان الولايات المتحدة أبلغت قطر بأنه يتعين عليها طرد "حماس" إذا استمرت الحركة في رفض التوصل لوقف لإطلاق النار مع إسرائيل وصفقة الرهائن المحتجزين لديها.ووفق المسؤول الذي لم يكشف عن هويته، فإن وزير الخارجية أنتوني بلينكن قام بتسليم هذا الطلب إلى نظيره القطري في نيسان الماضي.ووفق ما ذكرت الصحيفة نقلا عن ثلاثة دبلوماسيين مطلعين على الموضوع، فإن المسؤولين في قطر، توقعوا الطلب منذ أشهر، لكن هذه التوقعات زادت حدة في الأسابيع الأخيرة وسط إحباط متزايد من جانب الولايات المتحدة بشأن عدم التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة.وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن أحد الدبلوماسيين أكد نصح المسؤولين القطريين قيادات "حماس"، بضرورة وضع خطة احتياطية إذا اضطروا إلى المغادرة.وأعلنت "حماس" الجمعة أنها سترسل وفدا إلى القاهرة اليوم السبت لاستئناف مباحثات وقف إطلاق النار في غزة بـ"روح إيجابية".وقالت الحركة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني "سيتوجه السبت وفد حركة حماس إلى القاهرة لاستكمال المباحثات".وأضاف البيان "وإذ نؤكد على الروح الإيجابية التي تعاملت بها قيادة الحركة عند دراستها مقترح وقف إطلاق النار الذي تسلَّمته مؤخرا، فإننا ذاهبون إلى القاهرة بنفس هذه الروح للتوصل إلى اتفاق".وتابع "إننا في حركة حماس وقوى المقاومة الفلسطينية عازمون على إنضاج الاتفاق بما يحقق مطالب شعبنا بوقف العدوان بشكل كامل وانسحاب قوات الاحتلال وعودة النازحين وإغاثة شعبنا وبدء الإعمار وإنجاز صفقة تبادل جادة".وأفاد مسؤول رفيع في حماس أن القيادي البارز في الحركة خليل الحية سيرأس الوفد.وينتظر الوسطاء الولايات المتحدة ومصر وقطر ردا من حماس على مقترح إسرائيلي يشمل وقفا لإطلاق النار في غزة لمدة 40 يوما وتبادل عشرات الرهائن مع عدد أكبر من المعتقلين الفلسطينيين، وقد أكد رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية الخميس الماضي على "الروح الإيجابية" المحيطة بدراسة المقترح. (سكاي نيوز)