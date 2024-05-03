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لأول مرة في التاريخ.. متحدثة باسم خارجية أوكرانيا مّولدة بالذكاء الاصطناعي (فيديو)

Lebanon 24
03-05-2024 | 23:53
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قامت أوكرانيا يوم الأربعاء الماضي بتقديم متحدثة أنشئت بواسطة الذكاء الاصطناعي تدعى فيكتوريا شي، ستتولى مهمة الإدلاء ببيانات رسمية صادرة عن وزارة الخارجية.

وقالت الوزارة إنها ستستخدم "لأول مرة في التاريخ" متحدثا رقميا يعتمد على الذكاء الاصطناعي لقراءة بياناتها، والتي سيظل البشر يكتبونها.

ووفق المكتب الصحفي لوزارة الخارجية فإن التصريحات التي ستدلي بها فيكتوريا لن تكون صادرة عن الذكاء الاصطناعي، بل "مكتوبة ومتحقق منها من قبل أشخاص حقيقيين".
 
 
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ولتجنب التزييف، ستكون البيانات مصحوبة برمز QR الذي يربطها بالنسخ النصية على موقع الوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أن فكتوريا لن تحل محل الناطق الرسمي باسمها، وهو إنسان، بل ستتولى فقط المواضيع القنصلية، وفقما ذكرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

وعلّق دميترو كوليبا، وزير الخارجية الأوكراني قائلا: "إنه الجزء المرئي فقط الذي يساعدنا الذكاء الاصطناعي على توليده"، مضيفا أن اختيار ناطقة رسمية مولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي يهدف أيضا إلى "توفير وقت الوزارة وإمكاناتها".

يُذكر أن ملامح فيكتوريا استوحيت من المغنية ونجمة وسائل التواصل الاجتماعي الأوكرانية روزالي نومبري، ومنشئو الشخصية فريق Game Changers الذين سبق لهم أن صنعوا محتوى واقع افتراضي يتعلق بالحرب في أوكرانيا.(سكاي نيوز)


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