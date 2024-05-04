Advertisement

عربي-دولي

"أخطر مكان في العالم".. أكثر من 100 صحفي قتلوا في غزة

Lebanon 24
04-05-2024 | 00:30
A-
A+
Doc-P-1195283-638504047130795138.jpg
Doc-P-1195283-638504047130795138.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
"أخطر" منطقة للعمل الصحفي، هكذا وصفت منظمة "مراسلون بلا حدود" الأراضي الفلسطينية، بعد قتل الجيش الإسرائيلي أكثر من 100 صحفي منذ بداية الحرب في غزة في 7 تشرين الأول.

وبحسب المنظمة التي أصدرت تقريرها لحرية الصحافة في يومها العالمي، قتل الجيش الإسرائيلي ما لا يقل عن 103 صحفيين في غزة بحسب بيانات تعود لآذار  الماضي.
Advertisement

ووصف الرئيس الأميركي، جو بايدن 2023 بأنه "أكثر الأعوام دموية بالنسبة للصحفيين في الذاكرة الحديثة"، عازيا ذلك إلى "الحرب في غزة، حيث قتل عدد كبير جدا من الصحفيين، وأغلبهم من الفلسطينيين".

وكرر بايدن في بيان مقولته بأنه "لا ينبغي للصحافة أن تكون جريمة في أي مكان على وجه الأرض".

وتشير "مراسلون بلا حدود" إلى أن الحرب في قطاع غزة "اتسمت بعدد قياسي من الانتهاكات ضد الصحفيين ووسائل الإعلام... حيث قتل الجيش الإسرائيلي أكثر من 100 صحفي فلسطيني، علما أن 22 منهم على الأقل لقوا حتفهم في إطار قيامهم بعملهم". (الحرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:20 | 2024-05-04
02:08 | 2024-05-04
01:45 | 2024-05-04
01:38 | 2024-05-04
01:08 | 2024-05-04
00:35 | 2024-05-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24