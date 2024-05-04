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عربي-دولي
"أخطر مكان في العالم".. أكثر من 100 صحفي قتلوا في غزة
Lebanon 24
04-05-2024
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00:30
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"أخطر" منطقة للعمل الصحفي، هكذا وصفت منظمة "مراسلون بلا حدود" الأراضي الفلسطينية، بعد قتل الجيش الإسرائيلي أكثر من 100 صحفي منذ بداية الحرب في غزة في 7 تشرين الأول.
وبحسب المنظمة التي أصدرت تقريرها لحرية الصحافة في يومها العالمي، قتل الجيش الإسرائيلي ما لا يقل عن 103 صحفيين في غزة بحسب بيانات تعود لآذار الماضي.
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ووصف الرئيس الأميركي، جو بايدن 2023 بأنه "أكثر الأعوام دموية بالنسبة للصحفيين في الذاكرة الحديثة"، عازيا ذلك إلى "الحرب في غزة، حيث قتل عدد كبير جدا من الصحفيين، وأغلبهم من الفلسطينيين".
وكرر بايدن في بيان مقولته بأنه "لا ينبغي للصحافة أن تكون جريمة في أي مكان على وجه الأرض".
وتشير "مراسلون بلا حدود" إلى أن الحرب في قطاع غزة "اتسمت بعدد قياسي من الانتهاكات ضد الصحفيين ووسائل الإعلام... حيث قتل الجيش الإسرائيلي أكثر من 100 صحفي فلسطيني، علما أن 22 منهم على الأقل لقوا حتفهم في إطار قيامهم بعملهم". (الحرة)
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