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عربي-دولي

قطر مستعدة لطرد قادة حماس من الدوحة.. تقرير إسرائيلي يكشف

Lebanon 24
04-05-2024 | 00:00
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أوردت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم السبت، أن قطر مستعدة لقبول طلب من الولايات المتحدة بطرد قادة حماس من الدوحة.

ومؤخرا طلب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من رئيس وزراء قطر محمد آل ثاني طرد قادة حماس، إذا استمرت الحركة في رفض مقترحات صفقة الرهائن، حسبما قال مسؤول أميركي لـ"تايمز أوف إسرائيل"، مؤكدا تقرير صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.
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وقالت الصحيفة الإسرائيلية نقلا عن المصدر الأميركي، إنه "من المتوقع أن يتم ذلك قريبا".

وبلغت المفاوضات نقطة حاسمة، مع وصول رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية بيل بيرنز إلى القاهرة تزامنا مع وصول وفد من حماس.

ومن المنتظر أن تقدم الحركة ردها على اقتراح صفقة الرهائن الأخير الذي صاغته مصر وقطر والولايات المتحدة، ونال قبول إسرائيل.

وألقت الولايات المتحدة باللوم على حماس لرفضها قبول العروض السابقة، وتقول إن "حماس هي العقبة الوحيدة أمام التوصل إلى اتفاق" من شأنه أن يؤدي إلى إطلاق سراح العشرات من الرهائن الإسرائيليين، مقابل وقف فوري لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع على الأقل.

ويشير المصدر الأميركي المطلع على الأمر، إلى أن "طلب الولايات المتحدة من الدوحة طرد قيادة حماس قد يتم تلبيته إذا رفضت الحركة العرض الأخير المطروح على الطاولة".

ويقول مسؤول إسرائيلي إنه من غير المتوقع أن ترفض حماس العرض بشكل كامل، بل قد تعود بعرض معدل خاص بها.

وتصر حماس على وقف نهائي للحرب، لا هدنة مدتها 6 أسابيع.(سكاي نيوز)



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