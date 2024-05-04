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عربي-دولي

محذراً من اجتياح رفح.. بلينكن: العقبة الوحيدة أمام وقف النار بغزة هي حماس

Lebanon 24
04-05-2024 | 00:35
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قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن حركة حماس هي "العقبة الوحيدة بين شعب غزة ووقف لإطلاق النار" مع إسرائيل، محذراً من أن الهجوم الإسرائيلي على رفح سوف يؤدي لوقوع خسائر لا يمكن قبولها.

وأضاف بلينكن في منتدى سيدونا الذي ينظمه معهد ماكين في ولاية أريزونا: "نحن ننتظر لنرى ما إذا كان بإمكانهم فعلا قبول الإجابة بـ"نعم" بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن". وتابع: "الواقع في هذه اللحظة أن العقبة الوحيدة بين شعب غزة ووقف إطلاق النار هي حماس".
يأتي ذلك فيما أعلنت حركة حماس أن وفدا من الحركة سيتوجه، اليوم السبت، إلى القاهرة بروح إيجابية وعزم على إنضاج اتفاق يحقق مطالب حماس، وذلك بعد أن منحت إسرائيل الحركة الفلسطينية أسبوعاً بدءاً من أمس الجمعة للموافقة على مقترح الهدنة، وإلا اجتاحت القوات الإسرائيلية رفح. (العربية)
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