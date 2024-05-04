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عربي-دولي

خلال ساعات.. الكرة الأرضية ستشهد 3 ظواهر فلكية نادرة!

Lebanon 24
04-05-2024 | 01:08
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خلال الساعات المقبلة تشهد الكرة الأرضية عدة ظواهر فلكية، تتمثل بـ3 ظواهر نادرة تبدأ أولها، اليوم السبت، باقتران القمر مع كوكب زحل الملقب بـ"لؤلؤة المجموعة الشمسية".

وكشف الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عبر حسابه في "فيسبوك"، أن توقيت الظواهر الفلكية سيكون مختلفًا في الوطن العربي، مؤكدًا أن اقتران الأجرام السماوية هو عبارة عن رؤية إحداهم في السماء، لكن المسافة الحقيقية بعيدة جدًا وتقدر بمئات الملايين أو من الكيلومترات.
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كما أكد أن أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية عموما هي البعيدة عن التلوث الضوئي مثل السواحل والحقول والصحاري والجبال.

وشدد على أنه ليس هناك علاقة بين اصطفاف الكواكب واقتراناتها في السماء بحدوث الزلازل على الأرض، مضيفاً أنه لو كان ذلك صحيحا لتم اكتشافه من قبل الفلكيين منذ مئات السنين".

اقتران القمر وكوكب زحل فجر 4 أيار
وأشار أولا إلى الاقتران الذي يحدث بين القمر وكوكب زحل فجر اليوم، موضحًا أنه يمكن رؤيته بالعين المجردة في الساعة 3:45 صباحًا بتوقيت القاهرة، قبل أن يختفي المشهد مع شروق الشمس.

اقتران القمر مع كوكب المريخ 5 أيار

وغدًا الأحد 5 أيار تحدث ظاهرة أخرى، وهي عبارة عن اقتران للقمر مع كوكب المريخ، قبل شروق شمس يوم 5 أيار، ويتم رؤيته أيضًا بالعين المجردة، وذلك عند الساعة 4:20 صباحًا بتوقيت القاهرة، ويختفي أيضًا مع شروق الشمس.

اقتران القمر مع كوكب عطارد يوم 6 أيار
وبعد غد هناك ظاهرة أخرى عبارة عن اقتران القمر مع كوكب عطارد يوم 6 أيار، إذ يعد الكوكب الأقرب إلى الشمس، وتحدث الظاهرة في تمام الساعة 5:15 صباحًا تقريبًا بتوقيت القاهرة، ويمكن رؤيتها بسهولة بالعين المجردة، وتختفي مع شروق الشمس أيضًا.(العربية)


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