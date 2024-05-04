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رأى موقع "Responsible Statecraft" الأميركي أنه "للمرة الألف، تقترب الولايات المتحدة وإيران من حرب مفتوحة لا يريدها أي من الطرفين. استهدف الإسرائيليون مبنى داخل مجمع السفارة الإيرانية في دمشق، مما أسفر عن مقتل ضباط كبار في الحرس الثوري الإسلامي، وكاد الإيرانيون أن يشنوا حرباً مع إسرائيل من خلال إطلاق مئات الطائرات من دون طيار والصواريخ رداً على الاستهداف. وبدورهم، شن الإسرائيليون ضربة مضادة لإثبات قدرتهم على التهرب من دفاعات إيران. يبدو أنها كانت الخطوة الأخيرة في هذا التبادل إلى حين موعد الجولة التالية".وبحسب الموقع، "عاجلاً أم آجلاً، إذا كانت الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية ستتجنبان مثل هذا الصراع الخاسر، فسوف يحتاج الجانبان إلى البدء في الحوار. إن خمسة وأربعين عاماً من تبادل الشعارات الفارغة، والاتهامات، والتهديدات، والإدانات، لم تحقق الكثير باستثناء تعزيز بعض المهن السياسية وتغذية الشعور بالاستقامة الذاتية. وبالنسبة للإدارات الأميركية المتعاقبة، تبقى إيران مشكلة لن تختفي. فبالنسبة لإيران، تظل الولايات المتحدة هاجسًا. إن الجمهورية الإسلامية، على الرغم من رغبات العديد من الإيرانيين وأصدقائهم، ربما لن تختفي قريباً. وفي الأشهر الأولى بعد سقوط النظام الملكي، كان السؤال الأكثر طرحاً في طهران هو: "متى سيغادرون؟" وبعد مرور خمسة وأربعين عامًا، ما زالوا مسؤولين ولم تظهر عليهم أي علامات على رحيلهم".وتابع الموقع، "لماذا يجب أن نتحدث مع الجمهورية الإسلامية، في الوقت الذي يتسم تاريخها بالمروع. ولماذا يتعين علينا أن نتحدث عندما يكون المبدأ السياسي المهيمن هو، على حد تعبير أحد المسؤولين الإيرانيين، "معارضة الولايات المتحدة"؟ نحن بحاجة إلى التحدث إلى الخصم لأن هذا يعني خدمة مصالحنا الوطنية من خلال التواصل، فالحوار لا يعني أبدًا تأييد الجمهورية الإسلامية أو إظهار المودة لها. إن التحدث مع الجمهورية الإسلامية لن يؤدي إلى إسقاط تلك الحكومة، أو إقناع رجال الدين الحاكمين بالتنحي، أو إقناعهم بالتوقف عن قمع النساء والموسيقيين والصحفيين والمحامين والطلاب والأكاديميين. المحادثات لن تضع حداً للهوس الغريب لدى رجال الدين الحاكمين بالسيطرة على كل التفاصيل التافهة في حياة الإيرانيين الخاصة. الحوار سيسمح لكل جانب بعرض وجهة نظره وتصحيح "التصورات الخاطئة" الخطيرة التي منعت الولايات المتحدة وإيران من الخروج من دوامة العبث التي دامت 45 عاماً".وأضاف الموقع، "عندما لا يتمكن طرفان، لأي سبب من الأسباب، من التحدث، يصبح كل طرف، بالنسبة للآخر، في نفس الوقت دون البشر وفوق البشر. وفي الواقع، يمكن لإيران الخارقة أن تصنع وتنتج سلاحًا نوويًا في أسابيع، وتتلاعب بالوكلاء لتنفيذ إرادتها في أي مكان، وتعيد بناء الإمبراطوريات الفارسية الجبارة في العصرين اليوناني والروماني. وعلى الجانب الآخر، تستطيع الولايات المتحدة الخارقة أن توجه الأحداث في إيران من خلال شبكة قوية مخفية من العملاء المستعدين لإطاعة تعليمات واشنطن. على مستوى ما، يسعى القادة في كل من طهران وواشنطن إلى تجنب نشوب حرب بين إيران والولايات المتحدة. ورغم أن رجال الدين الحاكمين في طهران لا يهتمون كثيراً بحياة الإيرانيين العاديين، فإنهم يهتمون بالبقاء في السلطة. إن الحرب مع الولايات المتحدة ستهدد حياتهم".وبحسب الموقع، "هل يريد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو جر الولايات المتحدة إلى حرب مع إيران؟ في الواقع، هو يفعل ذلك، ليس فقط لتخليص إسرائيل من عدو معلن، ولكن الأهم من ذلك، هو الحفاظ على نفسه في السلطة. لقد استخدم رئيس الوزراء الإسرائيلي إيران للتلاعب بالولايات المتحدة وحتى للتدخل بشكل مباشر في السياسة الداخلية الأميركية، وكلما كان خطاب طهران وأفعالها أكثر تطرفاً، كلما كان ذلك أفضل لنتنياهو".وختم الموقع، "غالبًا ما تبدأ الحروب عندما يقول الجانبان إنهما يريدان السلام. لكن الحسابات الخاطئة، والتقليل من شأن الطرف الآخر أو المبالغة فيه، وتصرفات الطرف الثالث، يمكن أن تدفع الدولة إلى مسار تعرف أنه مدمر للذات. سوف يكون الحوار مع الجمهورية الإسلامية أمراً صعباً، ولكن الأمر يستحق القيام به إذا تمكن من إبعاد الجانبين عن طريق الكارثة".