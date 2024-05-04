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عربي-دولي
ترامب لديه خطة لتسوية النزاع في أوكرانيا.. ولكن لن يفصح عنها الآن
Lebanon 24
04-05-2024
|
03:52
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كشفت صحيفة "ديلي تلغراف" Daily Telegraph، أمس الجمعة، نقلا عن مصدر مطلع بأن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وضع خطة مفصلة لإنهاء النزاع سلميا في أوكرانيا، ولكنه لن يعلن عنها إلا بعد الانتخابات.
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وقال المصدر مقرب من ترامب: "هناك خطة، لكنه لن يناقشها في القنوات الإخبارية حتى لا تفقد كل فاعليتها".
وأضاف أن ترامب سيركز بدلا من ذلك على الرسالة البسيطة المتمثلة في أنه قادر على وقف النزاع، في محاولة لكسب أصوات الناخبين الذين يفضلون حله السلمي.
وتابع بالقول: "إنه يريد وقف المذبحة. هذا هو الملصق الدعائي "ترامب سيوقف المذبحة"، في إشارة إلى الملصقات التي تحمل الشعارات السياسية للمرشحين والتي يزين بها أنصارهم سياراتهم.
وأكد ترامب في وقت سابق خلال مقابلة مع مجلة "تايم" Time أنه إذا عاد إلى البيت الأبيض فسوف يحاول مساعدة أوكرانيا، لكن يجب على أوروبا أيضا أن تدفع نصيبها العادل.
كما سبق للرئيس الأميركي السابق أن أعرب عن ثقته بأنه يستطيع وضع حد للصراع في أوكرانيا من خلال الضغط على نظام كييف للتخلي عن شبه جزيرة القرم ودونباس لروسيا.(العربية)
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