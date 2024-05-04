Advertisement

عربي-دولي

ترامب لديه خطة لتسوية النزاع في أوكرانيا.. ولكن لن يفصح عنها الآن

Lebanon 24
04-05-2024 | 03:52
A-
A+
Doc-P-1195331-638504171593770234.png
Doc-P-1195331-638504171593770234.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت صحيفة "ديلي تلغراف" Daily Telegraph، أمس الجمعة، نقلا عن مصدر مطلع بأن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وضع خطة مفصلة لإنهاء النزاع سلميا في أوكرانيا، ولكنه لن يعلن عنها إلا بعد الانتخابات.
Advertisement

وقال المصدر مقرب من ترامب: "هناك خطة، لكنه لن يناقشها في القنوات الإخبارية حتى لا تفقد كل فاعليتها".

وأضاف أن ترامب سيركز بدلا من ذلك على الرسالة البسيطة المتمثلة في أنه قادر على وقف النزاع، في محاولة لكسب أصوات الناخبين الذين يفضلون حله السلمي.

وتابع بالقول: "إنه يريد وقف المذبحة. هذا هو الملصق الدعائي "ترامب سيوقف المذبحة"، في إشارة إلى الملصقات التي تحمل الشعارات السياسية للمرشحين والتي يزين بها أنصارهم سياراتهم.

وأكد ترامب في وقت سابق خلال مقابلة مع مجلة "تايم" Time أنه إذا عاد إلى البيت الأبيض فسوف يحاول مساعدة أوكرانيا، لكن يجب على أوروبا أيضا أن تدفع نصيبها العادل.

كما سبق للرئيس الأميركي السابق أن أعرب عن ثقته بأنه يستطيع وضع حد للصراع في أوكرانيا من خلال الضغط على نظام كييف للتخلي عن شبه جزيرة القرم ودونباس لروسيا.(العربية)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:46 | 2024-05-04
04:26 | 2024-05-04
04:16 | 2024-05-04
04:09 | 2024-05-04
03:46 | 2024-05-04
03:30 | 2024-05-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24