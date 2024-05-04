بالفيديو: اقتحم بسيارته حشدا من المحتجين المؤيدين لفلسطين ورش عليهم مادة كيميائية

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أعلنت الشرطة الأميركية، ان رجلا قاد سيارته باتجاه حشد من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين في جامعة ولاية بورتلاند، ورش "مادة كيميائية مثل رذاذ الفلفل قبل أن يهرب".وانتشر فيديو للواقعة على شبكات إخبارية، ورصدت لقطات مصورة متظاهرين بالقرب من السيارة، وقد ضرب أحدهم زجاجها الخلفي وكسره، ثم أسرع السائق نحو حشد من المحتجين لكن المركبة لم تصطدم بأحد وهرب السائق بعد ذلك. وفق الشرطة.وحددت شرطة الجامعة "مكان سائق السيارة في وقت لاحق، وأشارت إلى نقله إلى مستشفى محلي تحت رعاية الشرطة للصحة العقلية".ويستمر الحراك الطلابي في الجامعات الأمريكية، رغم فض الاعتصام عدة مرات بجامعات ولايتي نيويورك وكاليفورنيا، فيما تتواصل الاعتصامات بعدد من الجامعات الأمريكية رفضا للحرب على غزة.وشهدت ما لا يقل عن 30 جامعة أميركية احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين، وأشارت قناة "فوكس نيوز" الأميركية إلى أن العدد الإجمالي للمحتجزين في الأسبوعين الماضيين يقترب من 2000.وكان رد فعل السلطات الأمريكية قاسيا مع الطلاب المشاركين في الاحتجاجات، حيث استخدمت الشرطة الأمريكية الغاز المسيل للدموع وأطلقت الرصاص المطاطي لفض الاعتصامات.(روسيا اليوم)