قبيل انبثاق النور المقدسة.. إسرائيل تعزز الإجراءات الأمنية في القدس

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قامت الشرطة الإسرائيلية بتعزيز الإجراءات الأمنية حول البلدة القديمة في القدس اليوم في سبت النور قبيل انبثاق النار المقدسة في كنيسة القيامة.واجتمعت حشود من الناس عند مدخل البلدة القديمة على أمل رؤية ظهور النار المقدسة، ولم تسمح الشرطة بعد للناس بالدخول إلى المدينة القديمة.وعدد زوار المدينة القديمة هذا العام أقل بكثير من العام السابق، ويرجع ذلك إلى الوضع على خلفية تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والصعوبات في الرحلات الجوية، حيث لا تزال العديد من شركات الطيران لا تطير إلى إسرائيل.ويبث ظهور النار المقدسة مباشرة في دول عدة منها جورجيا واليونان وروسيا وبيلاروس ورومانيا وأوكرانيا وبلغاريا وقبرص ولبنان ومصر وغيرها.ويتم إحضار الشعلة المقدسة إلى بلدان كثيرة في رحلات جوية خاصة، وسط احتفال مهيب، بحضور كبار القادة والرؤساء، كما تستقبل روسيا شعلة النور المقدس في كنيسة "المسيح المخلص" وسط موسكو، التي تقام فيها مراسم عيد الفصح.(روسيا اليوم)