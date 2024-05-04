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فيض النور المقدّس في كنيسة القيامة بحضور عدد كبير من المؤمنين (فيديو)

Lebanon 24
04-05-2024 | 06:01
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فاض النور المقدس من قبر السيد المسيح في كنيسة القيامة في القدس، بحضور حشد كبير من المؤمنين ولفيف من الكهنة ورجال الدين من مختلف الطوائف المسيحية، ووسط تدابير أمنية مشددة.

وتقتصر الاحتفالات في القدس القديمة هذا العام على الشعائر الدينية في سبت النور، بعد إلغاء الكشافة وكل المظاهر الاحتفالية بسبب الحرب على غزة، وسط تشديدات إسرائيلية في محيط البلدة القديمة.
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