كارثة في أندونيسيا.. قتلى وجرحى بانهيارات أرضية وفيضانات جرفت عشرات المنازل (فيديو)

لقي 15 شخصا على الأقل حتفهم في إندونيسيا جراء انهيارات أرضية وفيضانات، جرفت عشرات المنازل وألحقت أضرارا بالطرق في وسط البلاد.

وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث عبد المهاري في بيان، إن انزلاقات التربة الناجمة عن الأمطار الغزيرة وقعت في منطقة لوو في مقاطعة سولاويسي الجنوبية بعيد الساعة الواحدة من فجر الجمعة، وتوفي 14 مواطنا بسبب الفيضانات وانزلاقات التربة في منطقة لوو بمقاطعة سولاويسي الجنوبية".

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