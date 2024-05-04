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كارثة في أندونيسيا.. قتلى وجرحى بانهيارات أرضية وفيضانات جرفت عشرات المنازل (فيديو)

Lebanon 24
04-05-2024 | 06:14
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لقي 15 شخصا على الأقل حتفهم في إندونيسيا جراء انهيارات أرضية وفيضانات، جرفت عشرات المنازل وألحقت أضرارا بالطرق في وسط البلاد.
 
وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث عبد المهاري في بيان، إن انزلاقات التربة الناجمة عن الأمطار الغزيرة وقعت في منطقة لوو في مقاطعة سولاويسي الجنوبية بعيد الساعة الواحدة من فجر الجمعة، وتوفي 14 مواطنا بسبب الفيضانات وانزلاقات التربة في منطقة لوو بمقاطعة سولاويسي الجنوبية".
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وأصيب أكثر من 100 منزل بأضرار جسيمة وانجرف 42 منزلا، فيما تضررت 4 طرق وجسر، وتم نقل أكثر من 100 شخص إلى مساجد أو إلى منازل أقاربهم، وتحاول السلطات إجلاء أكثر من 1300 أسرة متضررة، بحسب المهاري.

وفي منطقة أخرى بمقاطعة سولاويسي الجنوبية، لقي شخص على الأقل حتفه وأصيب اثنان آخران في الفيضانات التي حدثت الجمعة، على ما ذكر المتحدث باسم الوكالة، في بيان منفصل.

وتتعرض اندونيسيا خلال موسم الأمطار لانزلاقات تربة زاد التصحر حدتها في بعض الأماكن، فيما تتسبب الأمطار الموسمية لفترات طويلة بفيضانات في مناطق مختلفة من الأرخبيل. (روسيا اليوم)
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