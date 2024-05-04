23
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
21
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
24
o
بشري
23
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"أمر ملكي" في السعودية يطال "الخونة" والفاسدين.. ماذا فيه؟
Lebanon 24
04-05-2024
|
06:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
أمرَ العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز بعدم إطلاق لقب "معالي" على كل من ارتكب جرائم الخيانة أو الفساد أو الإخلال بنزاهة الوظيفة العامة من شاغلي مرتبة "وزير" والمرتبة "الممتازة".
Advertisement
وشدد الأمر الملكي على سحب لقب "معالي" من المتورطين في تلك الجرائم، سواء تمت إدانتهم بحكم قضائي أو تمت التسوية معهم. كذلك، شمل الأمر أيضا التوجيه بسحب المزايا التي يتمتع بها الشخص بموجب المرتبة التي كان يشغلها وسحب الأوسمة التي يحملها.
ونص الأمر الملكي أيضاً على أن القرار يأتي "استشعارا للأمانة الملقاة على عاتق من يشغلون مرتبتي وزير والممتازة والثقة الممنوحة لهم والمسؤولية المنوطة بهم ولأهمية حماية مكانة هاتين المرتبتين وتنزيههما عن كل ما من شأنه المساس بهما".
ووصف خبراء ومختصون سعوديون ما تضمنه الأمر الملكي المذكور من سحب لقب "معالي" من الخونة والفاسدين، بأنه "عقوبة تكميلية إضافية تعزز محاربة الفساد في ظل سن الأنظمة والتشريعات الشفافة في الأنظمة المضادة للفساد وتوضيحها، وإنزال أقصى العقوبات على مخالفيها".
يشار إلى أن الأمر الخاص بعدم إطلاق لقب "معالي" على الخونة والفاسدين بات ساريا ويُعمل به فورا، بحسب المركز الوطني السعودي للوثائق والمحفوظات.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ظواهر غريبة: أسراب من الحشرات تجتاح لبنان.. هل تتنبأ بإمكان حصول هزات أرضية؟
Lebanon 24
ظواهر غريبة: أسراب من الحشرات تجتاح لبنان.. هل تتنبأ بإمكان حصول هزات أرضية؟
02:30 | 2024-05-04
04/05/2024 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من كندا.. شروق تطلّ وتكشف المستور!
Lebanon 24
من كندا.. شروق تطلّ وتكشف المستور!
15:50 | 2024-05-03
03/05/2024 03:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شعرها قصير وملامحها مختلفة.. شقيقة ميريام فارس حديث الجمهور تعرفوا إليها (صورة)
Lebanon 24
شعرها قصير وملامحها مختلفة.. شقيقة ميريام فارس حديث الجمهور تعرفوا إليها (صورة)
00:43 | 2024-05-04
04/05/2024 12:43:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... إندلاع حريق قرب مجمّع "سيتي سنتر" في الحازمية
Lebanon 24
بالفيديو... إندلاع حريق قرب مجمّع "سيتي سنتر" في الحازمية
15:26 | 2024-05-03
03/05/2024 03:26:08
Lebanon 24
Lebanon 24
اخلاء مواطنين في الدكوانة.. هذا ما جرى
Lebanon 24
اخلاء مواطنين في الدكوانة.. هذا ما جرى
01:31 | 2024-05-04
04/05/2024 01:31:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:36 | 2024-05-04
بالأسماء.. الحوثيون يعتقلون 3 فنانين بتهمة "الغناء"
10:30 | 2024-05-04
"تسلا" تقاضي شركة هندية... اليكم السبب
10:30 | 2024-05-04
مشهد غريب من إيران.. السماء "تمطر سمكا" وفيديو يوثق!
10:08 | 2024-05-04
خطة مساعدات ضخمة لأوكرانيا.. هل تستخدم الأصول الروسية المجمدة للتمويل؟
10:00 | 2024-05-04
بعد تراجع الاحتجاجات الطالبية الأميركية.. ما هي القصة الكاملة لتوتر الحرم الجامعي؟
09:35 | 2024-05-04
وزارة الداخلية الروسية تدرج زيلينسكي على لائحة المطلوبين
فيديو
بالفيديو: اقتحم بسيارته حشدا من المحتجين المؤيدين لفلسطين ورش عليهم مادة كيميائية
Lebanon 24
بالفيديو: اقتحم بسيارته حشدا من المحتجين المؤيدين لفلسطين ورش عليهم مادة كيميائية
04:09 | 2024-05-04
04/05/2024 17:38:27
Lebanon 24
Lebanon 24
سقطت فجأة بين المعزين.. فنانة تنهار ويُغمى عليها في عزاء والدتها (فيديو)
Lebanon 24
سقطت فجأة بين المعزين.. فنانة تنهار ويُغمى عليها في عزاء والدتها (فيديو)
03:39 | 2024-05-04
04/05/2024 17:38:27
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الثالثة.. صاحبة أغنية "أنا دانا" تدخل القفص الذهبي والعريس فنان شهير (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الثالثة.. صاحبة أغنية "أنا دانا" تدخل القفص الذهبي والعريس فنان شهير (فيديو)
02:08 | 2024-05-02
04/05/2024 17:38:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24